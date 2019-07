Andreas Mölich-Zebhauser erhält das Bundesverdienstkreuz

Mittwoch, 10. Juli 2019 10:19 Von Christine Gehringer

(red.) Der langjährige Intendant des Festspielhauses Baden-Baden, Andreas Mölich-Zebhauser, erhält für seine Leistungen auf kulturellem Gebiet das Bundesverdienstkreuz. Dies teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach Auskunft des Festspielhauses heute mit. Der Verdienstorden wird am 29. Juli 2019 in Stuttgart verliehen. Andreas Mölich-Zebhauser leitete das Festspielhaus Baden-Baden als Intendant und Geschäftsführer von 1998 bis zum Ende der aktuellen Spielzeit, die am kommenden Wochenende (14. Juli) mit einem Konzert der Sopranistin Anna Netrebko ausklingt. Andreas Mölich-Zebhauser und Ko-Geschäftsführer Michael Drautz führten das Festspielhaus aus einer wirtschaftlichen und künstlerischen Krise zu einer Spitzenposition im internationalen Opern- und Konzertwesen. Bereits vor seinem Engagement in Baden-Baden hatte Mölich-Zebhauser Aufbauarbeit für das in Frankfurt beheimatete Ensemble Modern geleistet.