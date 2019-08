Konzerte und Oper im August

Freitag, 02. August 2019 19:54 Von Christine Gehringer

Am kommenden Sonntag, den 4. August ist Christian-Markus Raiser, der Kantor der Evangelischen Stadtkirche, beim Internationalen Orgelsommer mit Werken von Johann Christian Rinck, Johannes Brahms, Jehan Alain und Henri Mulet zu hören. Beginn ist 20.30 Uhr in der Kleinen Kirche; ein Künstlergespräch ("Auf dem Blauen Sofa") gibt es bereits um 19.30 Uhr in der Stadtkirche. Den Abschluss des Orgelsommers gestaltet der Münchner Organist Klaus Geitner am 11. August mit Musik von Marco Bossi, Johann Eckelt, Carson Cooman und Andreas Willscher.

Am Samstag, den 17. August beginnt in Wissembourg im Kulturzentrum "La Nef" (ehemaliges Dominikanerkloster) das traditionelle spätsommerliche Kammermusikfestival. Beim Eröffnungskonzert gastieren das junge Gerhard Quartett aus Barcelona und der Cellist Christoph Croisé. Die Konzerte finden täglich statt; während der Woche beginnen sie um 20 Uhr, an den Wochenenden um 18 Uhr. (Nähere Informationen unter www.wissembourg-festival.de). Mit einem Konzert des Quatuor Ebène am 12. September endet das diesjährige Festival.

Das Ensemble "Junges Kollektiv MusikTheater" lädt ab dem 23. August zu Puccinis "Gianni Schicchi" in den Alten Schlachthof Karlsruhe (Fleischmarkthalle). Das Ensemble wurde im vergangenen Jahr gegründet spielt und unter anderem mit Studierenden der Karlsruher Musikhochschule. Weil die jungen Künstler die Oper gerne einem breiteren Publikum zugänglich machen möchten, ist der Eintritt frei. Es empfiehlt sich jedoch eine rechtzeitige Reservierung unter www.jungeskollektivmusiktheater.de. Alle drei Vorstellungen (23., 25. und 26. August) beginnen um 19.30 Uhr.