Mittwoch-Reihe in der Durlacher Orgelfabrik: Mord in der Oper

Samstag, 24. August 2019 08:33 Von Christine Gehringer

Der Mord gehört sozusagen zu den häufigsten Todesursachen in der Oper: Wer sich diesem Thema annähert, der kann hier - pardon - "aus dem Vollen schöpfen".

An drei Abenden tut dies das Theater in der Orgelfabrik im Rahmen seiner spätsommerlichen Mittwoch-Reihe "In der Welt der Oper". Regisseur Franco Rosa und sein Ensemble teilen die Art des Mordens sozusagen in drei Kategorien: Am 28. August geht es um den "Mord aus Leidenschaft", am 4. September steht der "Mord aus Machtgier" im Mittelpunkt, und den Abschluss bildet am 11. September der "Mord aus Verzweiflung".

Dabei widmet sich Ensemble den einzelnen Opernaufnahmen - beispielsweise aus Verdis "Machbeth" und "Othello", Bellinis "Norma" oder Bizets "Carmen" - in einer speziellen Dramaturgie: In der Verbindung mit literarischen Texten ergeben sich Szenen, welche die Musik auf eine ganz eigene Art beleuchten.

Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr in der Orgelfabrik in Karlsruhe-Durlach; weitere Informationen unter www.theaterinderorgelfabrik.de