Junges Kollektiv Musiktheater begeistert mit Puccinis "Gianni Schicchi"

Samstag, 24. August 2019 09:14 Von Christine Gehringer

Eine höchst vergnügliche Opernstunde bot gestern abend das Ensemble aus dem "Jungen Kollektiv Musiktheater" (ausführliche Besprechung folgt): Im Alten Schlachthof Karlsruhe hatte Puccinis "Gianni Schicchi" Premiere, eine heitere und rasante Komödie rund um eine Testamentsfälschung sozusagen für den guten Zweck - nämlich für die beiden Liebenden Lauretta und Rinuccio.

Mit einfachen Mitteln, dafür aber mit pfiffigen Regieeinfällen von Marlene Pawlak - beispielsweise wurde der Schöpfer der literarischen Vorlage, Dante Alighieri, mit seiner "göttlichen Komödie" ins Stück eingebaut - realisierte das junge Team die Oper. Unter anderem überzeugten Konstantin Ingenpaß als Gianni Schicchi, Steinunn Sigurdardottir als Lauretta und Björn Beyer als Rinuccio, dazu ein bestens disponiertes Kammerorchester unter der Leitung von Jasper Lecon.

Das "Junge Kollektiv Musiktheater" besteht seit dem vergangenen Jahr. Studierende der Karlsruher Musikhochschule aus den unterschiedlichsten Fachbereichen fanden sich hierbei zusammen; sie alle eint die Liebe zur Oper und dabei der Wunsch, sich zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen. Dabei wollen sie sich frei und ungezwungen mit den Stücken auseinander setzen und durch Aufführungen an ungewöhnlichen Orten auch neues Publikum für die Oper begeistern.

(Für die Aufführungen am 25. und 26. August in der Fleischmarkthalle sind möglicherweise noch Restkarten an der Abendkasse erhältlich; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einführung um 18.45 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.)