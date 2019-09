Karlsruher Kirchen laden am Sonntag zu ausgiebigem "Orgelspaziergang"

Donnerstag, 05. September 2019 18:54 Von Christine Gehringer

(red.) In ihrer ganzen Fülle zeigt sich am Tag des offenen Denkmals am 8. September die Königin der Instrumente bei den Karlsruher Orgelspaziergängen: Ab 12 Uhr erklingt in mindestens einer Kirche ein Kurzkonzert. Es musizieren Karlsruher Kantoren und nebenamtliche Organisten.

Die maximal halbstündigen Konzerte eröffnen um 12 Uhr Stefan Fritz in der Herz-Jesu-Kirche und Daniel Kaiser in der Johanniskirche. Stefan Fritz collagiert Miniaturen und Ausschnitte aus umfangreichen Orgelwerken; Daniel Kaiser präsentiert „Die Jiddische“ von Andreas Willscher, eine Orgelsymphonie über hebräische Weisen jüdischer Komponisten.

Um 13 Uhr setzt Kristofer Kiesel (Organist an der Markuskirche) das Programm in der Stadtkirche Durlach fort. Die dortige Stumm-Goll-Orgel verfügt über das älteste klingende Pfeifenmaterial der Stadt. Einige Register stammen aus dem 18. Jahrhundert. Mit Werken von Buxtehude, Bach und Johann Gottlieb Graun knüpft Kiesel an diese musikalische Epoche an. Demgegenüber stellt er unterhaltsame, zeitgenössische Orgelmusik aus Amerika.

Danach spielt sich das Geschehen zwischen Gottesauer Platz und Durlacher Tor und in Rüppurr ab: Ab 14 Uhr zeigt Dorothea Lehmann-Horsch in der Lutherkirche, wie sich die Zeitenwende zwischen Romantik und anbrechender Moderne anhört. Um 15 Uhr lädt Max Deisenroth zum „Sinfonischen Spektakel“ mit der erst im Juli 2018 geweihten Mühleisenorgel der Pfarrkirche St. Bernhard. Er spielt Musik von Edward Elgar, Charles-Marie Widor und eigene Improvisationen. Zeitgleich, ebenfalls um 15 Uhr, trägt Dieter Cramer in der Auferstehungskirche Rüppur seine „Souvenirs d’orgue“ zusammen und und begibt sich auf eine musikalische Orgelsommerreise.

Danach sind alle drei Orgeln der Alt- und Mittelstadtgemeinde in einem einzigen Konzert erleben: „Drei große B“ stehen auf dem Notenpapier von Christian-Markus Raiser und Leon Tscholl: Bach, Brahms und die Beatles. Ab 16 Uhr beginnt dieser Konzertteil zunächst mit den beiden Orgeln der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe und endet mit der neuen Lenter-Orgel der kleinen Kirche. Zeitgleich heißt es in der Kirche Zum Guten Hirten in Rintheim „I Got Rhythm“. Neben Variationen über George Gershwin spielt Johann Christoph Haake unter anderem eine swingende Parodie über Bachs Toccata und Fuge in d-Moll.

Ab 17 Uhr beginnt das Finale mit den beiden großen Karlsruher Klais-Orgeln. Patrick Fritz-Benzing spielt in St. Stephan aus dem von ihm herausgegebenen „Freiburger Orgelbuch“. Zu hören sind insbesondere Kompositionen für den Gebrauch im Gottesdienst. Abschließend schöpft Carsten Wiebusch ab 18 Uhr in der Christuskirche aus dem reichen Schatz an Orgelvariationen.

Dazu gibt es Orgelführungen; einen umfassenden Einblick bekommen die "Orgelspaziergänger" zwischen 13 und 16 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche: Alle Außenseiten des dortigen Instruments sind gläsern und es lässt sich komplett umrunden.