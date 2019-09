Pamina Magazin

Clara Schumann zum 200. Geburtstag: Zahlreiche Veranstaltungen in den kommenden Wochen

Freitag, 13. September 2019 08:47 Von Christine Gehringer

Heute begeht die Musikwelt den 200. Geburtstag der Pianistin und Komponisten Clara Schumann, eine der faszinierendsten Frauengestalten des 19. Jahrhunderts. Etliche Veranstaltungen gibt des dazu in Karlsruhe und Baden-Baden im Laufe der kommenden Wochen: Den Anfang macht ein musikalischer Vortrag der beiden Musikwissenschaftler Joachim Draheim und Hartmut Becker am morgigen Samstag, den 14. September ab 10.30 Uhr im Kaffeehaus Schmidt in Karlsruhe. Hierbei geht es um das Thema "Clara Schumann und ihre Familie". (Lesen Sie dazu auch diesen Bericht).

Gleich zweimal ist Clara Schumanns Klavierkonzert op. 7 im Rahmen eines Sinfoniekonzertes mit der Badischen Staatskapelle am Staatstheater Karlsruhe zu hören: Am Sonntag, den 15. September (11 Uhr) und am Montag, den 16. September (20 Uhr).

Auch die Stadt Baden-Baden feiert die Jubilarin: Am 15. September (ebenfalls um 11 Uhr) mit einem Kammerkonzert im Alten Ratsaal (Rathaus) Baden-Baden; auf dem Programm stehen zahlreiche Erstaufführungen von Clara Schumann und ihren Familienmitgliedern. Die künstlerische Leitung hat Joachim Draheim. Im Anschluss an das Konzert eröffnet der Schumann-Experte die Ausstellung "Clara Schumann, ihre Freunde und ihre Familie" im Alten Dampfbad (Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 15 Uhr bis 18 Uhr; Samstag, Sonntag, Feiertag: 11 bis 17 Uhr). Die Ausstellung ist bis zum 13. Oktober zu sehen.

Am 22. September (17 Uhr) spielt der Organist Jürgen Rieger in der Kirche St. Bonifatius in Lichtenthal ein Programm mit Werken von Clara und Robert Schumann, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Clara-Schumann-Musikschule in Baden-Baden gedenkt ihrer Namensgeberin am 27. September mit einem Geburstagskonzert (19.30 Uhr), und am 29. September (19 Uhr) ist im Weinbrennersaal des Kurhauses Chormusik von Johannes Brahms und Clara Schumann mit dem Philharmonischen Chor Baden-Baden zu hören.

Daneben gratuliert auch die Brahms-Gesellschaft Baden-Baden mit Kammerkonzerten - und für Kuzentschlossene zudem mit einer frühmorgendlichen Wanderung am morgigen 14. September um 04 Uhr (!) vom Augustaplatz bis zur Yburg. (Nähere Informationen unter www.brahms-baden-baden.de).

Die Karlsruher Musikhochschule feiert die Künstlerin vom 25. bis zum 27. Oktober (parallel zum Festival "ZeitGenuss") mit einem "Clara-Schumann-Fest".