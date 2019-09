Wettbewerbe an der Musikhochschule Karlsruhe

Freitag, 27. September 2019 07:58 Von Christine Gehringer

Mit einem Preisträgerkonzert am heutigen Freitag, den 27. September (19.30 Uhr, Wolfgang-Rihm-Forum) endet der Europäische Kammermusikwettbewerb, der alle zwwei Jahre gemeinsam von der Stadt Karlsruhe, dem Max-Reger-Institut und der Internationalen Max-Reger-Gesellschaft veranstaltet wird. Er fördert nicht nur das Musizieren im Ensemble, sondern dient auch der Pflege des Regerschen Werks.

Am Montag, den 30. September beginnt der dreitätige "Internationale Wettbewerb für das Lied des 20. und 21. Jahrhunderts" ("Es sind noch Lieder zu singen ..."), der 2019 zum dritten Mal über die Bühne geht. Die jungen Künstler setzen sich in diesem Jahr mit der Musik von Aribert Reimann, Hermann Reutter und Wolfgang Rihm auseinander. Der Wettbewerb ist öffentlich; Beginn ist jeweils 11.30 Uhr (Achtung, geänderte Uhrzeit) im Wolfgang-Rihm-Forum.