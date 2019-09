Weingartner Musiktage starten am Wochenende

Montag, 30. September 2019 16:41 Von Christine Gehringer

(red.) Am kommenden Samstag starten die Weingartner Musiktage Junger Künstler: Zum ersten Konzert des Festivals am 5.10. um 20 Uhr steht das junge Jazz-Ensemble "Three Fall & Melane“ auf der Bühne des Gewächshaus Stärk. Die Musiker von "Three Fall" sorgten mit der ungewöhnlichen Kombination von Bassklarinette und Tenorsaxophon mit Schlagzeug und Posaune bereits für Aufsehen; jetzt bringen sie mit der Stimme der kongolesisch-deutschen Sängerin Melane neue Farbe in ihren Sound.

Am Sonntag, den 6.10., um 10:30 Uhr gastiert das bekannte Bläser-Ensemble "Da Blechhauf'n" im Gewächshaus. Im Vorverkauf gibt es keine Karten mehr, eventuell sind bei Öffnung der Tageskasse um 9:30 Uhr noch Restkarten erhältlich. Das Konzert am Abend des 6.10. gestaltet ab 19 Uhr Olivia Trummer mit Stimme und Klavier. Sie wurde 2019 mit dem Jazz-Preis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Beim Preisträgerkonzert "Young Elites" am Sonntag, 13.10. (19 Uhr, Turmzimmer im Rathaus) sind neben dem Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbes - Friedrich Thiele (Violoncello - auch einige erste Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ aus der Region zu hören: das Vokalensemble Lilli-Sophie Schneider (Sopran), Penelope Gatidis (Alt), Benjamin Mues (Tenor), Karl Andrej Beier (Bass) sowie Tanea Romond, (Klavier und Pop-Gesang) und Morgane Voisin (Violine).

Weitere Konzerte gibt es am Samstag, 12.10. um 20 Uhr im "Goldenen Löwen" (SWR2 New Talent mit Janina Ruh, Violoncello), sowie am Freitag, 18.10. um 20 Uhr (Schwester-Bruder-Onkel-Konzert mit Lia Vielhaber, Violoncello, Jón Vielhaber, Trompete und Gerhard Vielhaber, Klavier) und am Samstag, 19.10. um 20 Uhr („Rising Star“ Farida Rustamova, Violine, spielt mit Nargiza Alimova, Klavier). Beide Konzerte finden im Autohaus Morrkopf statt.

Zum Kinderkonzert - „Karneval der Tiere“ mit Juri Tetzlaff und dem "Con fuoco Quintett" - am Sonntag, den 13. Oktober um 15 Uhr im Festsaal "Zum Goldenen Löwen" gibt es bei Saalöffnung um 14.30 Uhr möglicherweise noch Restkarten. Der Vorverkauf wurde bereits geschlossen.

Das Abschlusskonzert in der evangelischen Kirche bestreitet am Sonntag, 20. Oktober um 19 Uhr die Flötistin Kathrin Christians, zusammen mit der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie. Das Ensemble wurde 2015 von ehemaligen Musikern des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz, des Bundesjugendorchesters und begabten jungen Musikern aus dem Südwesten gegründet.

Weitere Informationen unter www.weingartner-musiktage.de.