Pamina Magazin

Preisträger des Wettbewerbs "Es sind noch Lieder zu singen ..."

Donnerstag, 03. Oktober 2019 17:15 Von Christine Gehringer

(red.) Am gestrigen Mittwoch wurde der 3. Internationale Wettbewerb Karlsruhe für das Lied des 20. und 21. Jahrhunderts entschieden. Er war dem Liedschaffen von Hermann Reutter, Aribert Reimann und Wolfgang Rihm gewidmet. Für drei Duos gab es Anerkennungspreise von je 1500 Euro: für Mara Maria Möritz (Sopran) und Patrik Hévr (Klavier), Céline Akcag (Mezzosopran) und Rebeka Stojkoska (Klavier) sowie für Paula Sophie Bohnet (Sopran) und Victoria Guerrero (Klavier). Das Duo mit Chi-An Chen (Bariton) und Ting-Yueh Wang (Klavier) wurde mit einem zweiten Preis in Höhe von insgesamt 6000 Euro für die „besonders intensive Einheit und ein Höchstmaß an Präzision“ belohnt. Der erste Preis in Höhe von 10 000 Euro ging an die Sopranistin Hyun Seon Kang und den Pianisten Uram Kim. Hier hob die Jury das „Erleben von innen heraus“, den „beglückenden Vortrag und die hohe Bühnenpräsenz“ hervor. Die Mitglieder der Jury waren die Sopranistin Krisztina Laki, der Pianist Markus Hadulla, und der Bariton Wolfgang Holzmair.