Internationales Heinrich-Schütz-Fest in Karlsruhe

Montag, 07. Oktober 2019 15:28 Von Christine Gehringer

Das diesjährige - das 50. - Heinrich-Schütz-Fest der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft ist vom 10. bis zum 13. Oktober zu Gast in Karlsruhe. Dabei scheint es auf den ersten Blick keine Beziehung zu geben zwischen der Fächerstadt und dem großen frühbarocken Komponisten. Doch der Durlacher Hof hatte Verbindungen zum Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel; hier nämlich wirkte Schütz, bevor er nach Dresden wechselte.

Im Mittelpunkt des Festivals steht die Vielfalt der Vokalmusik von Schütz bis Wolfgang Rihm, die im Rahmen von Konzerten, Kursen und Vorträgen beleuchtet wird. Zudem gibt es ein wissenschaftliches Symposium zum Thema "Repräsentationsmusik in Residenzen der Schütz-Zeit".

Eröffnet wird das Fest am Donnerstag, den 10. Oktober mit einem Podiumsgespräch zwischen KMD Christian-Markus Raiser und Wolfgang Rihm in der Karlsburg in Durlach. Beginn ist 16 Uhr. Das Abendkonzert in der Stadtkirche Durlach (20 Uhr) bestreitet das Johann-Rosenmüller-Ensemble.

Am Freitag, den 11. Oktober gastiert der Dresnder Kammerchor unter Hans-Christoph Rademann mit den "Psalmen Davids" von Heinrich Schütz in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe; Beginn ist 20.15 Uhr. Bereits zuvor, um 17 Uhr, ist der CoroPiccolo (Leitung: Christian-Markus Raiser) unter dem Motto "Raum-Zeit-Klang" im ZKM zu hören.

Am 12. Oktober gibt es ab 14 Uhr in der Karlsruher Kunsthalle eine Bildbetrachtung mit Musik zum Thema: "Heldentum, Ehebruch und Heiliger Tanz". Wolfgang Vögele referiert hierbei über König David; die musikalische Gestaltung übernimmt die Hof-Capelle Karlsruhe. Repräsentationsmusik des 17. Jahrhunderts präsentiert ab 17 Uhr das Bremer Barock Consort in der Lutherkirche, und um 20 Uhr sind der Kammerchor des KIT, der Kammerchor der Christuskirche und das Gambenconsort Les Escapades mit Psalm-Vertonungen in der Christuskirche Karlsruhe zu hören.

Das Festival endet mit einem Abschluss-Gottesdienst am Sonntag, den 13. Oktober um 10.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe.

Das vollständige Programm und weitere Informationen unter www.schuetzgesellschaft.de.