Internationales Heinrich-Schütz-Fest eröffnet

Freitag, 11. Oktober 2019 10:25 Von Christine Gehringer

Das 50. Internationale Heinrich-Schütz-Fest wurde gestern mit einem großartigen Konzert des Johann-Rosenmüller-Ensembles unter der Leitung von Arno Paduch, dem Präsidenten der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft, in der Stadtkirche Durlach eröffnet (eine ausführliche Besprechung folgt). Wenige Stunden zuvor gab es in der Karlsburg zur Einstimmung ein kurzes, aber informatives Podiums-Gespräch – unter anderem mit dem Komponisten Wolfgang Rihm, dessen Musik im Laufe des Festivals ebenso zu hören sein wird.

Schon einmal – nämlich 1981 - richtete die Stadt Karlsruhe das Heinrich-Schütz-Fest aus. Dass dieses Festival ausgerechnet im Jubiläumsjahr ebenfalls in der Fächerstadt über die Bühne geht, mag ein wenig verwundern, hat doch die junge Stadt Karlsruhe mit dem frühbarocken Meister nur bedingt zu tun. Doch seine Musik - darauf verwies Bürgermeister Albert Käuflein - wurde am Durlacher Hof gespielt, und zudem gab es Verbindungen zum Hof von Hessel-Kassel, wo Heinrich Schütz wirkte. Thomas Schalla, Dekan der Evangelischen Kirche in Karlsruhe, hob zudem die Bedeutung des Komponisten gerade für die protestantische Kirchenmusik hervor. „Unsere Kirchen in Karlsruhe haben viel zu bieten; Musik ist unmittelbare Verkündigung und auch ein unmissverständliches Signal der Versöhnung“.

Das diesjährige Festprogramm trägt den Titel: „Festmusik von Schütz bis Rihm – Klang als Repräsentation.“ Im Rahmen der Gesprächsrunde, die von Kulturamtsleiterin Susanne Asche moderiert wurde, betonte Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser, dass man mit Wolfgang Rihm „den bedeutendsten Komponisten der Gegenwart“ in der Stadt habe, deshalb wolle man eine Brücke zur neuen Zeit schlagen, schließlich sei auch Schütz ein umtriebiger, innovativer und neugieriger Komponist gewesen. „Denn“, so bemerkte Wolfgang Rihm mit dem ihm eigenen Humor, „ Heinrich Schütz fuhr ja nicht nach Italien, um ‚alte Musik‘ zu hören“, sondern er wurde beauftragt, um „das Neueste vom Neusten“ aufzuspüren. Bekannt ist Schütz unter anderem für seine Mehrchörigkeit und seine effektvolle Klangarchitektur.

Als er, Rihm, in jungen Jahren dagegen die Alte Musik kennen lernte, da habe das noch gewirkt „wie ein weißgetünchter Raum, in denen mürrische Menschen Töne von sich geben“. Später habe er dann die ganze Fülle der italienischen Madrigale kennen- und schätzen gelernt.

Der Musikwissenschaftler Walter Werbeck, Vorstandsmitglied der Heinrich-Schütz-Gesellschaft, verwies auf ein ungewöhnliches Detail – nämlich darauf, dass Schütz seine Werke selbst mit Opuszahlen kennzeichnete, was im 17. Jahrhundert nicht üblich war. Das zeige, dass der Schütz nicht zeitgebunden, sondern im größeren Dimensionen dachte. Überhaupt war Schütz ein Komponist, der nicht allein in seinem Amt aufging - sondern er schuf sich Freiräume, war experimentierfreudig. Man bedauerte zudem, dass von Heinrich Schütz keine Bühnenmusik erhalten sei.