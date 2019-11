Sopranistin Ermonela Jaho im Theater Baden-Baden/ Gutschein-Aktion

Dienstag, 05. November 2019 11:12 Von Christine Gehringer

(red.) Am Sonntag, den 17.11. (20 Uhr) gibt die albanische Sopranistin Ermonela Jaho ein Galakonzert im Theater Baden-Baden. Mit Aktionscode kostet der Eintritt nur 15 Euro auf allen Plätzen, teilt das Theater mit. Wer das Wort “Galakonzert” im Webshop eingibt oder bei Ticketservice oder der Tourist Information bucht, erhält das Ticket zum oben genannten Preis. Der Aktionscode ist ab sofort gültig; die Aktion gilt,solange der Vorrat reicht. Pro Buchung können maximal 5 Tickets erworben werden.

Ermonela Jaho debütierte an der Oper Marseille, sie sang unter anderem an der Carnegie Hall und der Metropolitan Opera New York, dem Royal Opera House Covent Garden oder der Wiener Staatsoper. In Baden-Baden wird sie begleitet vom Philharmonischen Orchester Freiburg unter der Leitung von Fabrice Bollon. Zu hören sind Arien aus verschiedenen italienischen Opern des 19. und 20. Jahrhunderts - von Puccini bis Zandonai. Zudem wird der Auftritt von Ermonela Jaho im Theater Baden-Baden für einen Konzertfilm aufgezeichnet. Tickets unter www.theater.baden-baden.de und den Vorverkaufsstellen.