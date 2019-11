Konzertreihe "Musik im Rathaus" startet in der kommenden Woche

Donnerstag, 07. November 2019 17:50 Von Christine Gehringer

(red.) Traditionell lädt die Konzertreihe „Musik im Rathaus“ im Spätherbst und in der Vorweihnachtszeit zu einem abwechlsungsreichen Programm in den Bürgersaal am Marktplatz. In dieser Saison gastiert beispielsweise das Quatuor Stanislas aus Nancy in Karlsruhe, ein weiteres Konzert gestaltet das Duo Jilo, das beim Europäischen Kammermusikwettbewerb Karlsruhe 2019 mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Drei Karlsruher Ensembles präsentieren außerdem Lieder und Kammermusik in verschiedenen Stilen und aus unterschiedlichen Epochen. Mit englischen Weihnachtsliedern klingt die Konzertreihe aus.

Den Anfang macht am 13. November um 18.30 Uhr das Salontrio "Von Kopf bis Fuß“ mit Raphaela Stürmer, Sopran, Waldemar Bischke, Klarinette, und der Pianistin Katrin Düringer. Sie interpretieren Werke, von denen viele fast nie aufgeführt werden. Dabei mischen sie französische Chansons und Lieder mit kleinen Duos für Klarinette und Klavier, außerdem erklingen Lieder der deutschen Romantik.

Die insgesamt sechs Konzerte finden bei freiem Eintritt statt. Aufgrund der begrenzten Kapazität des Bürgersaals und des großen Publikumszuspruchs sind jedoch Einlasskarten erforderlich. Für das erste Konzert werden diese ausgegeben am Montag, 11. November ab 16.30 Uhr sowie am Dienstag, 12. November und Mittwoch, 13. November ab 8 Uhr im Foyer des Rathauses am Marktplatz.