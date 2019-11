Nachwuchsförderung: Staatstheater und Cantus Juvenum setzen auf langfristige Partnerschaft

Donnerstag, 07. November 2019 18:14 Von Christine Gehringer

(red.) Das Badische Staatstheater und die Jugendsingschule Cantus Juvenum Karlsruhe – eine Initiative der Stadtkirche und der Christuskirche Karlsruhe - intensivieren ihre langfristige Zusammenarbeit. Dies teilte das Haus heute in einer Presseerklärung mit. Bei ausgewählten Produktionen und Vorstellungen sollen künftig auch gut ausgebildete Chortalente zum Einsatz kommen.

Nicole Braunger, Operndirektorin des Staatstheaters: „Neben der Nachwuchsförderung geht es uns um ein Miteinander in unserer Stadt. Dieses Theater ist ein Ort der Zusammenkunft, an dem wir an einer gemeinsamen Zukunft bauen.“ Hanno Müller-Brachmann, Vorsitzender von Cantus Juvenum Karlsruhe, erklärt: „Wir freuen uns, dass unsere gewachsene Partnerschaft nun auf einem soliden Fundament ruht. Die Bildung von Kindern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in unserem Fall von Kirche, Stadt und Staatstheater.“ Die frühe Bühnenerfahrung stärke zudem das Selbstbewusstsein und habe dem Chor acht erste Preisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf Bundesebene beschert. Generalintendant Peter Spuhler bekräftigt, dass die Pflege des ehrenamtlichen Kinder- und Jugendchorgesangs ein besonderes Anliegen des Staatstheaters sei. Im Rahmen der Kooperation sollen den etwa 150 jungen Sängern Auftritte bei professionellen Opern- oder Konzertaufführungen ermöglicht werden. Höhepunkt ist ein eigenes Konzert, das Cantus Juvenum künftig einmal im Jahr auf der Theaterbühne gibt. In der Saison 2019/20 sind die jungen Sänger außerdem in den Produktionen Carmina Burana, Der Freischütz, Die Zauberflöte sowie Hänsel und Gretel zu erleben. Cantus Juvenum wird in dieser Spielzeit auch bei den beiden neuen Opernproduktionen Wozzeck und Turandot mitwirken.