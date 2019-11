Giga-Hertz-Festival am ZKM

Freitag, 22. November 2019 10:00 Von Christine Gehringer

(red.) Am kommenden Wochenende lädt das ZKM Karlsruhe zum traditionellen Giga-Hertz-Festival: Zum zwölften Mal wird dabei der Giga-Hertz-Preis, getragen vom ZKM und dem SWR Experimentalstudio Freiburg, für Elektronische Musik vergeben. Die Preisverleihung beginnt am 23. November ab 19 Uhr; begleitend dazu gibt es Konzerte (am Samstag nach der Preisvergabe und am Sonntag, den 24. November, ab 15 Uhr).

Der mit 10 000 Euro dotierte Giga-Hertz-Hauptpreis geht in diesem Jahr an Éliane Radigue. Als einer der wenigen Frauen im Pariser Studio d'Essai gelang es Éliane Radigue, trotz widriger Umstände als Komponistin zu arbeiten und später eine internationale Karriere aufzubauen. Zu einem ihrer bekanntesten Werke wurde das dreistündige zwischen 1990 und 1998 entstandene Werk "Trilogie de la Mort". Die Jury war von der konsequenten und kontinuierlichen kompositorische Leistung Radigues überzeugt, die sich den kleinsten Veränderungsgraden wie einer Mikroskopie der Zeit und des Klangs nähert.

Einer der mit 5 000 Euro dotierten Produktionspreise geht in diesem Jahr an die Komponistin und Machine-Learning-Expertin Artemi-Maria Gioti für ihre Komposition "Imitation Game". Gioti beschreibt ihr Stück folgendermaßen: „Mensch und Maschine sind gleichwertige Partner, die sich gegenseitig beeinflussen und sich gegenseitig an die Handlungen des anderen anpassen“. Die Komponistin bringt KI, Maschinelles Lernen und Robotik in das Musizieren ein. Der zweite Produktionspreis geht an den Klangkünstler und Multimedia-Komponisten Hongshuo Fan für dessen Stück „Handwriting“ aus dem Bereich Live-Elektronik und Video; es ist ein interaktives multimedialen Performance-Stück.

Daneben vergibt die Jury erstmals zwei Ehrenpreise: an den tschechischen Komponisten Otto Wanke mit seinem außergewöhnlichen Stück („…in…“). Wanke greift dabei auf historische Modelle der Avantgarde zurück. Der zweite Ehrenpreis geht an Panayiotis Kokoras für („Rhino“) für Bariton, Saxofon und Elektronik.