Clara-Schumann-Ausstellung in Heidelberg/ Gesprächskonzert am kommenden Dienstag

Freitag, 06. Dezember 2019 13:30 Von Christine Gehringer

Derzeit ist im Kurpfälzischen Museum Heidelberg zum 200. Geburtstag von Clara Schumann eine Ausstellung mit dem Titel "Künstlerin - Geschäftsfrau - Mutter" zu sehen (ein Bericht hierzu folgt). Diese Ausstellung wurde kuratiert vom Karlsruher Musikwissenschaftler Joachim Draheim und zeigt Autographen, historische Fotografien und Erstausgaben. Sie dauert noch an bis zum 2. Februar 2020.

Mehrmals gab Clara Schumann Konzerte in der Universitätsstadt (hier studierte übrigens auch ihr Sohn Felix); an einen solchen Auftritt erinnert das Kurpfälzische Museum in einem Gesprächskonzert mit der Musikwissenschaftlerin Beatrix Borchard, Martina Sandel (Hannover/ Sopran) und Maria Sofianska (Stuttgart/ Klavier). Beginn ist 19 Uhr in der Gemäldegalerie; zuvor, um 18 Uhr, führt Joachim Draheim durch die Ausstellung.