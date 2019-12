"Glashaus" - Musiktheater gegen den Plastikmüll

Mittwoch, 11. Dezember 2019 07:43 Von Christine Gehringer

Gestern hatte an der Musikhochschule Karlsruhe die Produktion "Glashaus" Premiere, welche das globale Plastik-Müll-Problem und die Umweltverschmutzung thematisiert: Es ist ein 45minütiges, eindrucksvoll-atmosphärisches Stück, das ohne Handlung und deshalb auch ohne Moralisieren auskommt (Bericht folgt). Die Musik dazu schrieb der junge Komponist Marc David Ferrum, der bei Markus Hechtle studiert.

Realisiert wurde die Produktion durch das Insitut für Musiktheater in Zusammenarbeit mit den Komponistenklassen und dem Institut für Neue Musik. Regie führt Marianne Berglöf. Das Stück richtet sich vor allem an Jugendliche ab 12 Jahren.

Noch Restkarten gibt es für die Aufführungen am morgigen Donnerstag, den 12.12., 19.30 Uhr, sowie am 17. und am 19.12. jeweils um 11 Uhr (MUTprobe 1).