Osterfestspiele: Lorenzo Viotti statt Yannick Nézet-Séguin

Donnerstag, 27. Februar 2020 10:15 Von Christine Gehringer

(red.) Yannick Nézet-Séguin, Musikdirektor der New Yorker Metropolitan Opera, wird das geplante Konzert mit den Berliner Philharmonikern am 11. April 2020 in Baden-Baden aus persönlichen Gründen nicht dirigieren können. Dies teilte das Festspielhaus Baden-Baden mit. Für ihn übernimmt der Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti, der in der Musikwelt derzeit für viel Aufsehen sorgt und mit Gustav Mahlers 3. Sinfonie in Baden-Baden debütieren wird. Solistin des Konzertes ist wie geplant Elina Garanča. Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa erklärt die Situation folgendermaßen: „Da Yannick Nézet-Séguin in dieser Woche die geplanten Proben und Konzerte mit dem gleichen Programm in der Berliner Philharmonie nicht wahrnehmen kann, springt Lorenzo Viotti ein. Spätere Proben für das Baden-Badener Konzert sind terminlich nicht mehr möglich. Es ist eine Situation eingetreten, die schnelles Handeln erfordert.“

Die Umbesetzung des Dirigenten bei einem der fünf großen sinfonischen Konzerte der Osterfestspiele 2020 in Baden-Baden kommt zu einem Zeitpunkt, da Yannick Nézet-Séguin und Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa gerade eine Vertiefung der künstlerischen Zusammenarbeit vereinbart haben. „Es ist natürlich verwirrend, dass wir zwei Tage nach einem höchst erfolgreichen Konzert mit Yannick Nézet-Séguin und dem Rotterdam Philharmonic Orchestra und am gleichen Tag, an dem die Metropolitan Opera sein Konzertgastspiel in Baden-Baden für 2021 bekannt gibt, die Umbesetzung im anstehenden Konzert der Osterfestspiele veröffentlichen“, so der Intendant. Für Benedikt Stampa ist aber klar: „Yannick Nézet-Séguin kommt in Zukunft zurück nach Baden-Baden. Niemandem tut die jetzige Situation mehr leid als dem Künstler selbst“, so der Intendant.

Wie die Metropolitan Opera zudem bekannt gibt, geht das Met Orchestra im Sommer 2021 direkt im Anschluss an seine jährliche Residenz in der New Yorker Carnegie Hall auf Europatournee. Yannick Nézet-Séguin wird sämtliche Konzerte der Gastspielreise dirigieren, mit Stationen im Londoner Barbican Centre (29. Juni 2021), in der Philharmonie Paris (30. Juni und 1. Juli 2021) und im Festspielhaus Baden-Baden (3. und 4. Juli 2021).

Der Vorverkauf beginnt ab dem 16. März.