Pamina Magazin

Festspielhaus: Konzertabsage für 8. März

Samstag, 07. März 2020 10:56 Von Christine Gehringer

Das für Sonntag, 8. März geplante Konzert mit dem Kammerorchester Basel muss ausfallen. Dies teilte das Festspielhaus Baden-Baden mit.

Die gesamte bisherige Tournee des Kammerorchester Basel mit Spielorten in Hong Kong und Basel musste aufgrund der Krise rund um das Corona-Virus abgesagt werden, sodass das verbleibende Konzert in Baden Baden nicht gehalten werden konnte. Das Festspielhaus Baden-Baden schließt sich daher dieser Absage an und weist ausdrücklich darauf hin, dass dies nichts mit der aktuellen Lage rund um den Corona-Virus vor Ort zu tun hat. Das Publikum wird direkt vom Festspielhaus informiert, der Vorverkauf für die kommenden Veranstaltungen läuft normal weiter.