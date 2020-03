Corona-Krise: Auch das Konzert mit den Wiener Philharmonikern in Baden-Baden fällt aus

Mittwoch, 11. März 2020 17:04 Von Christine Gehringer

(red.) Aufgrund des heute veröffentlichten Erlasses des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums kann das ausverkaufte Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Andris Nelsons am Samstag, 14. März 2020 im Festspielhaus Baden-Baden leider nicht stattfinden. Dies teilte das Haus heute mit. Den Kunden dieses Konzertes macht das Festspielhaus folgende Vorschläge: Umtausch der Eintrittskarten für eines der folgenden Konzerte in der kommenden Saison - Saisoneröffnung mit Sir Simon Rattle und dem London Symphony Orchestra, am Sonntag, 20. September 2020; Konzert der Münchner Philharmoniker unter Thomas Hengelbrock mit Beethovens „Eroica“ am Samstag, 28. November 2020 oder das Konzert mit Rotterdam Philharmonic Orchestra mit Lahav Shani - Mahler, Sinfonie Nr. 6. am Samstag, 20. Februar 2021.

Möglich ist auch ein Umtausch der Tickets in einen Kartengutschein gleichen Wertes oder eine Umwandlung des Wertes der Eintrittskarten in eine Spende; das Festspielhaus sendet eine Spendenquittung zu. Des Weiteren ist eine Rückerstattung des Kaufpreises möglich.

Kunden können sich ab sofort an das Service Center Ticketing des Festspielhauses Baden-Baden wenden unter Tel. 07221 / 30 13 101 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

Das Team um Intendant Benedikt Stampa arbeitet zudem derzeit an Szenarien für den Fall, dass auch die Osterfestspiele 2020 von der Corona-Krise betroffen wären und kündigt an, sich dazu zu äußern, wenn die wichtigsten Fragen geklärt sind.

(Update: Auch der Liederabend mit Renée Fleming und Evgeny Kissin am 15. März ist betroffen, Informationen unter www.festspielhaus.de)