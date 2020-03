Baden-Baden: Osterfestspiele in Gefahr?

Freitag, 13. März 2020 15:49 Von Christine Gehringer

(red.) Das Festspielhaus Baden-Baden arbeitet derzeit mit den örtlichen Behörden unter Hochdruck an einer Lösung für den Umgang mit den Osterfestspielen 2020. Dies teilte das Haus heute mit. Dazu Intendant Benedikt Stampa: „Vieles sieht danach aus, dass die großen Veranstaltungen der Osterfestspiele aufgrund des Erlasses des Gesundheitsministers zum Schutz vor dem Corona-Virus nicht werden stattfinden können. Das sind die tragenden Säulen der Festspiele. Von ihnen hängt auch das weitere Programm ab.“

Alle Vorbereitungen für das Festival wurden im Festspielhaus Baden-Baden erst einmal unterbrochen. Es liege jetzt bei den örtlichen Behörden, wie der Erlass des Ministeriums umgesetzt werde, vor allem in Bezug auf seine Fristen. Man erwarte erwarte „ein baldiges klares Signal, das uns als privaten Kulturveranstalter in die Lage versetzt, planen zu können“, so Ernst-Moritz Lipp, Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung Festspielhaus. „Die Osterfestspiele haben eine hohe Bedeutung für Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel. Diese Bedeutung ist uns bewusst - so wie uns der Schutz unseres Publikums am Herzen liegt.“

Derweil planen die Berliner Philharmoniker und das Festspielhaus Baden-Baden schon weiter: „Sollte die Komplett-Absage kommen, überlegen wir gerade mit den Berliner Philharmonikern, ein exklusives Konzertwochenende im Herbst zu entwerfen. Das wäre ein wunderbares Bekenntnis des Orchesters zu Baden-Baden“, so Benedikt Stampa. Die Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker, Andrea Zietzschmann, betonte, man werde „alles daran setzen, gemeinsam mit unserem Chefdirigenten Kirill Petrenko eine Lösung für den Herbst zu finden.“