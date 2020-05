Staatstheater beendet die Spielzeit

Dienstag, 05. Mai 2020 16:41 Von Christine Gehringer

(red.) Es war zu erwarten, nun hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Klarheit für seine Staatstheater geschaffen: Der reguläre Vorstellungsbetrieb ist für diese Spielzeit abgesagt.

Man wolle nun die Zeit nutzen, "andere Formate zu verwirklichen, um die Menschen auf neuen Wegen mit Kunst zu begeistern,“ heißt es in einer Mitteilung des Karlsruher Staatstheaters. Man sei zudem in intensiven Gesprächen mit dem Ziel, unter den gegebenen Umständen bald wieder Proben zu ermöglichen. Die Idee sei, „mit einem möglichst breiten Angebot im Herbst den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Dafür werden verschiedene Varianten ausgearbeitet“.

Auch die Stadt Heidelberg folgt dieser Anordnung „in enger Abstimmung mit dem Intendanten des Theaters und Orchesters“, wie es in einer Mitteilung des Heidelberger Theaters heißt. Man werde weiterhin mit virtuellen Angeboten auf den Social-Media-Plattformen sowie auf der Website für die Zuschauer da sein und einzelne Projekte im Stadtraum umsetzen.