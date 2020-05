"Sound - Silence - Space": Online-Ateliertage an der Musikhochschule Trossingen

Dienstag, 12. Mai 2020 11:52 Von Christine Gehringer

(red.) In der Corona-Krise hat der digitale Raum für die Musik und die Kunst beinahe über Nacht nochmals an Bedeutung gewonnen. Dazu passen auch die diesjährigen Ateliertage des Landeszentrums MUSIK–DESIGN–PERFORMANCE an der Musikhochschule Trossingen, die man in diesem Semester aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen als Online-Atelier verfolgen kann. Ab dem 14. Mai wird auf der Website des Landeszentrums donnerstags um 18 Uhr (außer an Feiertagen) eine einstündige Veranstaltung rund um das „Thema Musik und Digitalisierung“ angeboten.

Die wöchentliche Entdeckungsreise beginnt mit der „Chorprobe 2.0“ von Dennis Heitinger, der die digitale Unterstützung von Chorarbeit untersucht. Der ehemalige Trossinger Musikstudent wurde erst kürzlich beim 10. Hochschulwettbewerb „Musikpädagogik“ für sein Projekt "Chorprobe 2.0" mit einem Förderpreis ausgezeichnet.

Philipp Ahner gibt unter dem Titel „Ein Saxophon ist keine Geige“ (28.Mai) Impulse zu digitalem Musiklernen. Ein Werkstattgespräch mit Gastkomponist Niklas Seidl und der Professorin Sonja Lena Schmid thematisiert das aktuelle Trossinger Kompositionsprojekt „Auf der grünen Wiese“ (18. Juni). Am 24. Juni steht ein Konzertabend mit Professoren und Studierenden der Musikhochschule auf dem Programm.

Mit „Charlie“ (2. Juli) wird ein animierter Kurzfilm präsentiert, der kürzlich auf dem Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart lief. Der Trossinger Musikstudent Elija Kaufmann komponierte die Musik zu diesem „Liebesbrief an den Stummfilm“. Weitere Veranstaltungen gibt es zur Komposition digitaler Musik (4. Juni) und zum Einsatz von Virtual-Reality-Techniken in der Konzertdramaturgie (9. Juli). Zum Abschluss der Online-Ateliertage wagt Christina Zenk einen Ausblick auf die Musiken der Zukunft (16. Juli).

Seit seiner Gründung vor dreieinhalb Jahren erforscht das Trossinger Landeszentrum die Rolle digitaler Medien in der Musik. Während des „Shutdowns“ wird der digitale Raum zum Zufluchtsort für Kunst und Kultur, er ist aber auch ganz grundsätzlich ein Erfahrungsort für künstlerische Praxis, Forschung und Lehre.

Mit den Online-Ateliertagen „SOUND SILENCE SPACE“ eröffnet das Landeszentrum die Möglichkeit, die vielfältigen Facetten von Musik im digitalen Zeitalter zu entdecken, erkunden und erforschen.

Alle Veranstaltungen der Online-Ateliertage sind kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen sowie der Eingang zum Online-Atelier finden sich auf www.landeszentrum.net/online-ateliertage.