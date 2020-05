Keine Pfingstfestspiele in Baden-Baden

Dienstag, 19. Mai 2020 11:56 Von Christine Gehringer

(red.) Wie befürchtet und erwartet worden ist, können die Pfingstfestspiele Baden-Baden in diesem Jahr nicht stattfinden. Dies teilte das Festspielhaus mit. Das Land Baden-Württemberg hat die Schließung von Theatern und Konzerthäusern vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie bis zunächst zum 4. Juni 2020 angeordnet; das Festspielhaus Baden-Baden folgt dieser Anweisung zum Schutz von Publikum und Künstlern - wie bereits in den vergangenen Wochen.

„Es ist sehr schade, dass begonnene künstlerische Linien in dieser Saison jetzt nicht sichtbar werden. Das betrifft die Zusammenarbeit mit Teodor Currentzis. Auch die Rückkehr des SWR Symphonieorchesters nach Baden-Baden ist nun aufgeschoben. Ich wünschte, dass auch solche Gedanken abseits aller berechtigter wirtschaftlichen Fragen noch ein wenig im Gedächtnis bleiben“, so Intendant Benedikt Stampa. Auch wenn erste Theater und Festivals wieder Programm anbieten: Selbst für ein kleineres Ersatzprogramm käme das Pfingstwochenende noch zu früh, heißt es in der Mitteilung weiter. Wann wieder Musik im Festspielhaus Baden-Baden im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung erklingen könne, sei noch zu beraten. Als international agierendes Festival mit vielen Gast-Künstlern sei dies schwer abzusehen und müsse auch künstlerisch Sinn ergeben.

Inhaberinnen und Inhaber von Eintrittskarten werden in den kommenden Tagen angeschrieben. Um die bereits entstandenen Kosten für das privat finanzierte Festival abmildern zu können, bittet das Festspielhaus darum, gekaufte Eintrittskarten in Tickets für Veranstaltungen der Saison 2020/2021 umzutauschen. Dazu Intendant Benedikt Stampa: „Die größte Hilfe stellt in der aktuellen Situation die Spende des Eintrittspreises dar – schon jetzt sagen wir dafür an dieser Stelle herzlichen Dank!“