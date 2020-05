Christuskirche Karlsruhe lädt zur Orgel-Andacht

Dienstag, 19. Mai 2020 12:29 Von Christine Gehringer

Bereits am Sonntag „Cantate“ erklang in der Christuskirche Karlsruhe wieder Musik; nun lädt das Kantorat zu einem neuen musikalischen Gottesdienstformat: Zur Feier des 10. Orgelgeburtstags der Klais-Orgel (lesen und hören Sie dazu auch diesen Beitrag) gibt es zwei Orgelandachten am 21. und am 24. Mai (jeweils um 18 Uhr). Unter Einhaltung der gebotenen Hygiene-Vorschriften können rund 100 Gäste die Gottesdienste besuchen. Die Andacht am Donnerstag, den 21. Mai, 18.00 Uhr steht unter dem Thema „Sonnengesänge“; zu hören sind Werke von Liszt, Bossi und Vivaldi. Am Sonntag, den 24. Mai steht die „Königin der Instrumente“ im Mittelpunkt, unter anderem mit Werken von William Albright. Mitwirkende sind Kantor Peter Gortner als Sprecher und Carsten Wiebusch an der Klais-Orgel.