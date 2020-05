Haydns "Schöpfung" in der Karlsruher Stadtkirche abgesagt - Hilfe-Fonds für Musiker

Freitag, 22. Mai 2020 15:28 Von Christine Gehringer

Auch wenn im Rahmen des „Masterplans Kultur“, den das baden-württembergische Kunstministerium dieser Tage vorgestellt hat, die Kulturszene in kleineren Formaten nun wieder anlaufen soll: An Aufführungen wie etwa Oratorien ist in absehbarer Zeit nicht zu denken. Deshalb ist auch Haydns „Schöpfung“ in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe abgesagt; die Aufführung wurde ursprünglich von Mitte März auf den 28. Juni verschoben. Undenkbar ist derzeit ebenfalls das traditionelle Hofkonzert.

Um den freiberuflichen Musikern für die beiden abgesagten Konzerte jedoch zumindest ein Ausfallhonorar zahlen zu können, hat das Kantorat einen Hilfe-Fonds eingerichtet. Zunächst wurden deshalb die Ticketbesitzer gebeten, ihren Betrag zu spenden. Außerdem, so KMD Christian-Markus Raiser, kämen Kosten für die Rückabwicklung hinzu.

Das Spendenkonto lautet: Evangelische Stadtkirche Karlsruhe – Kirchenmusik, Kennwort: MUSIKER HILFE-FONDS; IBAN: DE 70 6605 0101 0009251448.