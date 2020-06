Stadtkirche Durlach lädt zu Orgelkonzerten

Montag, 22. Juni 2020 15:14 Von Christine Gehringer

Zu einer Reihe von Kurzkonzerten an der Orgel lädt die Stadtkirche Durlach zwischen dem 27. Juni und dem 25. Juli: Jeden Samstag um 12 Uhr steht jeweils ein anderes Kirchenlied Im Mittelpunkt. Zum Auftakt präsentiert Bezirkskantor Johannes Blomenkamp Bearbeitungen zu „Lobet den Herren den mächtigen König der Ehren“. Das Publikum erwartet unter anderem Johann Sebastian Bachs Komposition aus den „Schübler-Chorälen“ sowie Vertonungen von Max Reger, Johannes Matthias Michel und Hans Friedrich Micheelsen.

In den kommenden Wochen werden neben Johannes Blomenkamp auch Daniel Kaiser und Dieter Cramer, Kantor an der Auferstehungskirche Rüppurr, an der Stumm-Goll-Orgel der Stadtkirche Durlach musizieren. Das Format der 30minütigen Orgelkonzerte hat sich in den vergangenen Jahren während der Karlsruher Orgelspaziergänge bewährt.