Picknick-Konzerte im Kunsthaus Durlach

Dienstag, 30. Juni 2020 20:15 Von Christine Gehringer

(red.) Im Rahmen des „Kultursommers 2020“ fördert das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst kleinere Formate, um in Corona-Zeiten das Kulturleben zumindest teilweise wieder anzustoßen.

Die Picknick-Konzerte im Kunsthaus Durlach ist eines der Projekte, die in das Programm aufgenommen wurden. Speziell entwickelt für die Zeiten der Corona-Beschränkungen, sollen sie ein familiäres Kulturerlebnis trotz Abstandsregelungen bieten. Der Musiker Johannes Hustedt möchte mit dieser Idee „Begegnung und Optimismus“ schaffen – und zwar gemeinsam mit seiner Frau Chai Min Werner im Garten des Kunsthauses Durlach.

Dabei laden die Künstler zu musikalischen Sommer-Reisen in verschiedenste Kulturen ein: Von der Klassik bis Gegenwart, dazu kommen Weltmusik und alpenländische Klänge. Den Auftakt macht am 08. Juli 2020 das TRIO AVANCE mit Carolin Kriegbaum (Chinesische Geige und Viola), Johannes Hustedt (Flöte) und Andreas Hiller (10saitige Gitarre). Hierbei trifft asiatische Musik auf Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Gioacchino Rossini.

An sieben Abenden, immer mittwochs ab 18 Uhr, wird zum musikalischen Picknick geladen. Einlass ist ab 17.30 Uhr, die Plätze werden nach Ankunft vergeben, eine Voranmeldung ist nicht möglich. Eine entsprechende Sitzgelegenheit (zum Beispiel ein Klappstuhl) ist selbst mitzubringen, ebenso Verpflegung und Sonnen- oder Regenschutz. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt. Weitere Informationen unter www.kunsthaus-durlach.de