Auch Lutherkirche und Christuskirche laden zum Kultursommer

Freitag, 03. Juli 2020 11:42 Von Christine Gehringer

Allmählich öffnen sich die Karlsruher Kirchen wieder für kleinere Konzerte und musikalische Andachten: So hat beispielsweise die Lutherkirche immer samstags eine Abendmusik mit Liturgie geplant. Die Reihe beginnt am 4. Juli um 19.30 Uhr mit Werken von William Byrd, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Josef Gabriel Rheinberger. Es musizieren u.a. Irène Naegelin (Sopran), Ursula und Elisabeth Zimmermann (Violinen). Am 12. Juli gibt es um 10 Uhr einen Kantatengottesdienst mit Musik von Telemann. (weitere Informationen unter www.luthergemeinde.info).

Den Auftakt zum Kultursommer an der Christuskirche Karlsruhe macht am Sonntag, den 5. Juli das Harfenduo "Harparlando" mit Klängen "von barock bis fetzig". Beginn des etwa einstündigen Konzerts ist 18 Uhr. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich, diese ist bis 5. Juli, 12 Uhr möglich (nähere Informationen unter www.christuskirche-karlsruhe.de).

Einen Liederabend mit dem Bariton Claus Temps und der Pianistin Heike Bleckmann gibt es am Freitag, den 10. Juli um 19.30 Uhr unter dem Motto "Sängers Trost". Dabei sind Gedichtvertonungen von Robert Schumann zu hören. Zur Orgelandacht ("Junge Talente") mit der Organistin Hanna Göpfert lädt die Christuskirche am Sonntag, den 12. Juli um 11.30 Uhr.