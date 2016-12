Konzert im Rathaus: Greensleeves und Pudding Pies

Montag, 19. Dezember 2016 10:37 Von Christine Gehringer

(red.) Aus Karlsruhes Partner­stadt Halle gastiert am Mittwoch, den 21. Dezember um 18.30 Uhr das Ensemble La Moresca im Bürgersaal des Rathauses: Mit histo­ri­scher Violine und keltischer Harfe, mit Theorbe und Barock­gi­tarre entführt das Ensemble seine Hörer ins weihnachtliche England und Irland. Zu hören sind Werke von Matthew Locke, Georg Friedrich Händel, Heinrich Ignaz Franz von Biber und histo­ri­sche Folklore aus fernen Welten und vergangenen Epochen. Der Einlass zu den Konzerten ist frei, aber nur mit Einlass­kar­ten möglich. Die Karten sind am heutigen Montag zwischen 16.30 Uhr bis 18 Uhr sowie Dienstag und ­Mitt­woch ab 8 Uhr an der Pforte des Rathauses am Marktplatz erhältlich.