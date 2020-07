"En minature": Kammerphilharmonie präsentiert sich im "Taschenformat"

Mittwoch, 22. Juli 2020 13:30 Von Christine Gehringer

Am wenigsten problematisch sind bei den derzeitigen "Corona-Bedingungen" Konzerte in kleinen Besetzungen. Das nahm die Kammerphilharmonie Karlsruhe zum Anlass, sich sozusagen in kleinere Formationen aufzuspalten: Am Samstag, den 25. Juli sind ab 16 Uhr in der Christuskirche Karlsruhe vier einstündige Konzerte (jeweils mit einer 30minütigen Pause zwischen den Konzerten) zu erleben - mit Oboentrio, Klavierquartett, mit Klaviertrio und Posaunenquartett, mit Trompetensonate oder Kirchensonate. Weitere Informationen (auch zur Anmeldung) unter www.christuskirche-karlsruhe.de oder unter www.kammerphilharmonie-karlsruhe.de