Ettlinger Klavierwettbeweb: Online-Finale am kommenden Wochenende

Mittwoch, 05. August 2020 09:18 Von Christine Gehringer

Der Internationale Klavierwettbewerb Ettlingen wird in diesem Jahr „online“ ausgetragen und geht nun in seine finale Phase: Aus den beiden Altersgruppen hat die Vorrunden-Jury 20 junge Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich nochmals in einem Video zu präsentieren. Um die Wettbewerbsbedingungen einigermaßen aufrecht zu erhalten, mussten die Bewerber ihr Programm innerhalb eines bestimmten Zeitraums „quasi live“ einspielen und das Video anschließend sofort hochladen. Die Videos werden – anstelle der sonstigen Wertungsspiele - von Freitag, den 7. August bis Sonntag, 9. August der Öffentlichkeit online präsentiert. In diesem Zeitraum ermittelt auch die Jury die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs. Der vorgesehene Zeitplan lautet: Freitag und Samstag 8:30 bis ca. 13:00 und 15:00 bis ca. 20:00. Sonntag 8:30 Uhr bis ca. 13:00 und 15:00 bis 16:30 Uhr. Nach 20:00 Uhr stehen dann die Preisträger fest.

Anstatt des bisherigen Preisträgerkonzerts werden die Gewinner am Sonntag, den 16. August ab 20 Uhr in der „Kulisse“ in Ettlingen per Leinwand (oder online ab 20.30 Uhr) präsentiert. Karten für diese Veranstaltung und weitere Informationen gibt es unter www.pianocompetition.org