Ettlinger Online Finale: Preisträger aus Österreich und Deutschland

Dienstag, 11. August 2020 07:40 Von Christine Gehringer

Am Wochenende ging das Online-Finale des Ettlinger Klavierwettbewerbs unter dem Jury-Vorsitz von Wolfgang Manz über die Bühne; die Hauptpreisträgerin aus der Kategorie bis 15 Jahre stammt aus Deutschland: Maria Eydmann, die auch den EMCY-Preis erhielt, gewann vor Haerim Park (Südkorea) und Hanhyuan Zhu (China). Weitere Preise gingen an junge Teilnehmer aus Rumänien, Großbritannien und Japan.

In der Kategorie bis 20 Jahre siegte der 18jährige Kiron Atom Tellian aus Österreich, der auch einen der beiden Haydn-Preise erhielt. Zudem wurden junge Pianisten aus Italien, Deutschland, Russland und China ausgezeichnet.

288 junge Pianisten aus 33 Nationen hatten sich zunächst angemeldet; die Corona-Pandemie machte es jedoch unmöglich, den Internationalen Klavierwettbewerb wie geplant vom 8. bis zum 16. August durchzuführen. Dennoch aber hielt man an der Idee des fest, um vor allem den jungen Musikern während des weltweiten Lockdowns eine Perspektive zu geben. Nach einer Vorauswahl anhand von Tonaufnahmen wurden schließlich 112 Kandidaten zugelassen; die 20 Bestplatzierten jeder Kategorie wurden eingeladen, zum Online Finale 2020 eine Videoaufnahme einzusenden.

Anstelle des Preisträgerkonzerts ist am Sonntag, den 16. August um 20 Uhr ein Film im Rahmen des Ettlinger Open-Air-Kinos der „Kulisse“ zu sehen; nach einem Grußwort und einer Talkrunde werden einige Wettbewerbsbeiträge gezeigt, die ab 20.30 Uhr auch online abrufbar sind.