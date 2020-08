"Bruchsaler Kultursommer" mit klassischer Musik/ noch einige Plätze frei

Montag, 24. August 2020 14:51 Von Christine Gehringer

Mit der Reihe „Kultursommer am Schloss“ bietet die Stadt Bruchsal den Freunden klassischer Musik zwischen dem 4. bis und dem 13. September eine Reihe von rund einstündigen Konzerten auf der Terrasse der Barockresidenz; der aus Bruchsal stammende Bariton Martin Gantner hat das Festival initiiert. Den Anfang macht er selbst: Im Eröffnungskonzert am Freitag, den 4. September (19 Uhr) ist er mit einem Arien-Programm zu hören, tags darauf gastiert das sechsköpfige Solistenensemble „D‘ Accord“ mit Werken von Beethoven, Schubert und Dvorak. Das Ensemble musiziert auch in einer Sonntagsmatinee am 6. September (11.30 Uhr) – dabei jedoch mit instrumental gespielten Mozart-Arien. Das Abendkonzert am 6. September bestreitet die Sopranistin Daniela Köhler, die ebenfalls aus Bruchsal stammt, mit Musik von Wagner, Strauss, Verdi und Puccini. Am 8. September heißt es „Fabelhafte Welt“: Hierbei gibt es Fabeln von Jean de La Fontaine und französische Barockmusik mit Blockflöte und Laute.

Weitere Gäste sind das Ensemble Saxetto Classico (9. September) und der Sänger Marc Marshall (10. September): eine Opern-Gala mit jungen Künstlern präsentiert die Musik- und Kunstschule Bruchsal am 11. September. Am 12. September bestreitet wiederum Martin Gantner einen Liederabend mit „Die Schöne Magelone“ von Johannes Brahms. Die drei „Gala-Tenöre“ um den Bruchsaler Wolfgang Schwaninger beenden das Festival am 13. September mit einem Cross-Over-Programm.

Alle Abend-Konzerte beginnen um 19 Uhr; weitere Informationen (auch zur Anmeldung bzw. zur Verfügbarkeit der Plätze) gibt es über die Websiten des Bruchsaler Schlosses, der Stadt Bruchsal und der VHS Bruchsal. Bei Regen fallen die Veranstaltungen ersatzlos aus.