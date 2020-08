Herbstprogramm im Festspielhaus Baden-Baden: Vorverkauf startet morgen

Dienstag, 25. August 2020 10:54 Von Christine Gehringer

(red.) Der Vorverkauf für die ersten Vorstellungen der Saison 2020/2021 im Festspielhaus Baden-Baden startet am morgigen Mittwoch, den 26. August 2020 um 9 Uhr. Dies gab das das Haus in einer Pressemitteilung bekannt.

Karten gibt es derzeit für die Eröffnungspremiere des Hamburg Ballett John Neumeier „Ghost Light“ am 8. Oktober; buchbar sind ebenfalls die weiteren Vorstellungen am 9., 10. und 11. Oktober sowie eine „BallettWerkstatt“ am 11. Oktober. Fortgesetzt wird die Saison mit Konzerten der Bamberger Symphoniker und der Cellistin Sol Gabetta (23. Oktober, 20 Uhr) sowie mit einer Matinee mit der ukrainischen Geigerin Diana Tishchenko (25. Oktober 2020, 11 Uhr). Ein kleines Brahms-Festival bieten Thomas Hengelbrock mit dem Balthasar-Neumann-Ensemble und -Chor am Allerheiligen-Wochenende: Am 30. und 31. Oktober ist jeweils um 20 Uhr das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms zu hören. Am Samstag, den 31. Oktober 2020 steht noch ein weiteres Konzert auf dem Baden-Badener Programm: Am Nachmittag interpretiert Thomas Hengelbrock mit dem Balthasar-Neumann-Ensemble die dritte Sinfonie F-Dur von Johannes Brahms. Außerdem erklingen der Konzertwalzer „Seid umschlungen, Millionen“ und Arien von Johann Strauß. Wiederholt wird dieses sinfonische Brahms-Program als Matinee am 1. November um 11 Uhr.

Angesichts der Schutzmaßnahmen während der Coronavirus-Pandemie wird der Saalplan zunächst auf 500 Plätze reduziert. Gleichzeitig, so erklärte das Festspielhaus weiterhin, verändere sich das Programm aufgrund der unterschiedlichen Hygieneauflagen, unter denen die Künstler derzeit proben und reisen. Mitte September will Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa weitere Programme des Herbstes 2020 bekannt geben.