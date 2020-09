Philharmonie Baden-Baden: Neue Saison startet mit der Reihe "Soirée musicale"

Mittwoch, 02. September 2020 09:19 Von Christine Gehringer

(red.) Am kommenden Wochenende präsentieren Kammerensembles der Philharmonie Baden-Baden im Rahmen ihrer Reihe „Soirée musicale“ verschiedene Konzerte unterschiedlicher Epochen und Stilarten. Am Freitag, den 4. September stehen unter anderem Werke von Carl Maria von Weber sowie die Serenade für Bläsersextett von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Ein Flötenquartett von Mozart sowie Beethovens Variationen aus der Oper „Don Giovanni“ für zwei Oboen und Englischhorn bilden den Auftakt des Konzerts am Samstag, den 5. September. In dessen Mittelpunkt steht das berühmte Streichquintett in a-Moll von Max Bruch. Das Programm am Sonntag, den 6. September gestalten vier Ensembles mit Werken von Gioachino Rossini, Francis Poulenc, Ludwig van Beethoven und Antonin Dvořák.

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Beginn der Veranstaltungen. Um Andrang zu vermeiden, wird um eine Ticketreservierung vorab gebeten. Tickets sind erhältlich in der Tourist-Information in den Kurhaus-Kolonnaden, Kaiserallee 1, Telefon 07221/175200, in der Tourist-Information am Zubringer, Schwarzwaldstraße 52, Telefon 07221/275233, im Ticketservice Baden-Baden im Dostojewski-Haus, Bäderstraße 2, Telefon 07221/932700 sowie im Internet unter www.philharmonie.baden-baden.de.

Unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen werden im September auch sinfonische Konzerte in größerer Besetzung zu hören sein. Informationen zu den Veranstaltungen sind auf der Website der Philharmonie unter www.philharmonie.baden-baden.de zu finden.