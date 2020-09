Karlsruher Organisten laden zu Orgelspaziergängen

Mittwoch, 02. September 2020 10:00 Von Christine Gehringer

(red.) Die Karlsruher Kirchen laden am Sonntag, den 13. September zu den traditionellen Orgelkonzerten zum „Tag des offenen Denkmals“: Dabei können sich die Hörer ihr ganz persönliches Orgelkonzert selbst zusammen stellen: Zu jeder vollen Stunde erklingt ab dem Vormittag um 11 Uhr in mindestens einer Karlsruher Kirche ein halbstündiges Kurzkonzert; es spielen die Karlsruher Kantoren und die nebenamtlichen Organisten.

Dabei erwartet die Hörer ein vielfältiger Einblick in das Genre Orgelmusik - aufgrund der geltenden Hygieneregeln allerdings mit begrenztem Platzangebot. An einigen Stationen ist jedoch im Vorhinein eine Reservierung möglich. Links zu den Anmelde-Formularen gibt es unter kirchenmusik-karlsruhe.de.

Die beliebten Orgelführungen werden in diesem Jahr nur als Video-Clips angeboten; gebündelt sind sie ebenfalls auf der obigen Website zu finden.

Die Konzerte eröffnet um 11 Uhr Kantor Dieter Cramer in der Auferstehungskirche Rüppurr. Auf dem Programm stehen verschiedene Bearbeitungen über das Sommerlied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. Jule Klessing (Flöte) und Stefan Fritz (Orgel) reisen um 12 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche mit Johann Sebastian Bach nach Italien. Um 13 Uhr startet die nächste musikalische Reise von der Johanniskirche (Werderplatz) aus: Mit Händel geht es nach London. Organistischer „Reiseführer“ für diesen Kurztrip ist Daniel Kaiser. Ebenfalls um 13 Uhr präsentieren Johannes Hustedt (Querflöte) und Johannes Blomenkamp (Orgel) in der Stadtkirche Durlach einen kleinen Teil ihrer „Durlacher Duette“. Es erklingen Werke von Haydn, Rutter und Beethoven.

Dorothea Lehmann-Horsch erinnert in Ihrem Kurzkonzert „Erinnern. Erhalten. Neu denken“ um 14 Uhr in der Lutherkirche ebenso an Louis Vierne und den für die Orgelausbildung im 19. Jahrhundert prägenden Christian-Heinrich Rinck. Auch Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser gratuliert um 16 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe den beiden Jubilaren Vierne und Beethoven.

Auf der Wegstrecke zwischen Lutherkirche und Stadtkirche liegt die Kirche St. Bernhard. Dort präsentiert Max Deisenroth um 15 Uhr ein Programm mit Kathedralmusik aus Paris. Um 17 Uhr spielt Bezirkskantor Patrick Fritz-Benzing an einer der beiden großen Klais-Orgeln der Stadt Werke von Bach, Langlais und Reger.

„Immer das gleiche?“ fragt um 18 Uhr Carsten Wiebusch in der Christuskirche im Rahmen der „Faszination Orgel“. Diese Frage ergibt sich aus einem Charakteristikum: Die Formen „Passacaglia“ und „Chaconne“ haben eine feste und immer wiederkehrende Basslinie.

Den Konzertreigen beschließt Kristofer Kiesel in der Markuskirche um 18.45 Uhr schließlich mit der Tanz-Suite von Andreas Willscher.