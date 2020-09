Geistliche Konzerte des Hofkapellmeisters Georg Christoph Strattner

Donnerstag, 03. September 2020 12:55 Von Christine Gehringer

Im Rahmen einer CD-Produktion präsentiert das Gambenconsort „Les Escapades“ am Sonntag, den 27. September in der evangelischen Stadtkirche Durlach (18 Uhr) geistliche Werke des Durlacher Hofkapellmeisters Georg Christoph Strattner (1644/45 - 1704). Bei diesem Projekt handelt es sich um Ersteinspielungen; Werke, die seit 300 Jahren nicht mehr aufgeführt wurden, sollen dem Publikum in einem Querschnitt nahe gebracht werden. Rund 20 von Strattners Vokalwerken sind bis heute erhalten, überwiegend stammen sie aus der Zeit, in der Strattner am Hof in Durlach wirkte.

Der Sänger und Komponist wurde im Burgenland geboren. Nachdem er zunächst als Kapellknabe in der Stuttgarter Hofkapelle gewirkt hatte, kam er 1666 an den Hof der badischen Markgrafen. Ab 1682 war er als Kapellmeister an der Barfüßerkirche in Frankfurt tätig, wurde jedoch wegen Ehebruchs aus der Stadt verwiesen und ging später nach Weimar.

Neben „Les Escapades“ musizieren die beiden Sopranistinnen Miriam Feuersinger und Monika Mauch, Alexander Schneider (Altus), Daniel Schreiber (Tenor) und Markus Flaig (Bass), dazu vier weitere Instrumentalisten (Cosimo Stawiarski und Christoph Riedo, Violinen, Simon Linné, Theorbe und Evelyn Laib, Orgel).

Bereits am 22. September erläutert Cosimo Stawiarski, der auch für das Programmkonzept verantwortlich ist, das Werk des Durlacher Hofkapellmeisters in einem Vortrag in der Badischen Landesbibliothek. Beginn ist 19 Uhr, eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Weitere Informationen unter www.escapades.de