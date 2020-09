Staatstheater-Karlsruhe: Mit Not-Plan in die neue Spielzeit/ Derzeit kaum Plätze im freien Verkauf

Freitag, 18. September 2020 11:40 Von Christine Gehringer

Ein „positives Signal“ wollte man senden, als im Mai die kommende Opernsaison und der Konzertspielplan für 2020/21 vorgestellt wurden. Das Programm war dabei von einem ehrlichen Optimismus des neuen GMD Georg Fritzsch getragen; dennoch aber dürfte damals den Beteiligten klar gewesen sein, dass vieles in dieser Form nicht über Bühne gehen kann. Von einem „Plan B“ war deshalb bereits frühzeitig die Rede und vom viel zitierten „Auf-Sicht-Fahren“. Wünschenswert wäre es jedoch gewesen, man hätte diesen „Plan B“ rechtzeitig veröffentlicht. Die umfangreiche Broschüre zur neuen Spielzeit (die morgen mit dem Theatertag beginnt) ist jedenfalls im wörtlichen Sinne Makulatur. Aktuelle und gültige Informationen sind ausschließlich der Website des Hauses zu entnehmen.

Anstatt der geplanten Alpensinfonie hat man zweimal Beethoven auf das Programm des ersten Sinfoniekonzerts am 27. und am 28. September gesetzt. Musik von Strauss gibt es dennoch: Die Metamorphosen für 23 Solostreicher und die vier letzten Lieder (Solistin: Christiane Libor) sind in einem eigenen (szenischen) Konzert zu hören, das am 20.09. (15 Uhr und 18 Uhr), am 08.10. (19 Uhr und 21 Uhr) und am 25.10. (18 Uhr und 20 Uhr) auf dem Spielplan steht. Diese Aufführung ersetzt zugleich die Wiederaufnahme der Oper „Elektra“.

Der Termin am 20.09. ist jedoch der einzige, für den derzeit im freien Verkauf Karten erhältlich sind. Für die anderen Termine – so etwa auch Mozarts „Don Giovanni“ in einem 90minütigen „Spotlight“ oder Franz Lehars „Lustige Witwe“ in Salon-Fassung – gibt es vorerst keine Karten, da zunächst die Abonnenten berücksichtigt werden. Lediglich die Beleuchtungsprobe zur Lehar-Operette (02.10.) wird derzeit im freien Verkauf angeboten. Für die konzertante Fassung von Verdis „La Traviata“ (30.10., 19 Uhr 21 Uhr), sind indessen Karten erhältlich.