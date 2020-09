Toccarion Baden-Baden lädt zur Führung für Erwachsene

Montag, 21. September 2020 07:48 Von Christine Gehringer

(red.) Musik verbindet über alle Grenzen hinweg, auch über Altersgrenzen: Deshalb öffnet das TOCCARION Baden-Baden seine Pforten viermal im Jahr für Erwachsene und lädt am Freitag, den 25. September (18 Uhr) zu einem speziellen Programm in die Kinder-Musik-Welt ein. Hier können erwachsene Besucher die vielfältigen Stationen erkunden und ihren „Spieltrieb“ an den interaktiven Installationen in den Räumen des Alten Bahnhofs ausleben. Im Fürstenzimmer stehen zahlreiche Orchester-Instrumente zum Ausprobieren zur Verfügung; im Alten Casino warten weltweit einzigartige Rieseninstrumente. Unter professioneller Anleitung dürfen die Teilnehmer nach Wunsch musizieren oder komponieren; ob man musikalischer Profi oder Laie ist, spielt dabei keine Rolle. Anschließend klingt die Reise durch die Geschichte des Alten Bahnhofs bei einem Glas Sekt aus. Der Einlass erfolgt über den Eingang des TOCCARION. Aufsteller weisen den Gästen den Weg. Die Teilnahme für die etwa dreistündige Veranstaltung kostet pro Person 15 €. Tickets können unter 07221/3013185, unter www.toccarion.de oder vor Ort gekauft werden. Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Schutz- und Hygieneregeln statt.