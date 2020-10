Festspielhaus Baden-Baden lädt zum Online-Workshop für Pädagogen

Freitag, 16. Oktober 2020 10:27 Von Christine Gehringer

(red.) In der Reihe „Teach the Teachers“ lädt das Festspielhaus Baden-Baden am Donnerstag, den 22. Oktober, von 16 bis 18 Uhr zu einem Online-Workshop unter dem Motto: „Play your Body! Mit Händen, Füßen und Stimme“. Die Dozenten Amélie Erhard und Ben Schütz zeigen, wie man ein Lied mit Bodypercussion, Geräuschpattern, Bewegungen, Sprechsequenzen und Singen erarbeiten kann. Dabei geht es konkret um das praktische Musizieren - auch mit Blick auf die coronabedingten Situationen. Das Erlernte kann im Online- sowie im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Der Workshop ist für Pädagogen aller Schularten und Klassenstufen offen. „Wichtig ist uns, dass gerade in Zeiten, in denen man nur unter erschwerten Bedingungen singen darf, das Singen nicht ausstirbt. Und vielleicht auch eine Form gefunden wird, wie jeder wenigstens für sich zuhause etwas singen kann“, so Christian Vierling, Bildungsreferent am Festspielhaus.

Die Fortbildungsreihe „Teach the Teachers“ - eine Initiative des Festspielhauses Baden-Baden und der Hanns A. Pielenz Stiftung - möchte Studierenden, Referendaren, Lehrerinnen und Lehrern sowie Laienmusikern, die sich der Ausbildung verschrieben haben, neue Impulse für die tägliche pädagogische Arbeit liefern. Die Teilnahme ist kostenlos, zur Anmeldung und weiteren Informationen wenden sich Interessierte an per E-Mail an Christian Vierling: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .