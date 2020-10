Schwarzwald-Musikfestival mit drei Konzerten im November

Freitag, 16. Oktober 2020 14:50 Von Christine Gehringer

(red.) Für das abgesagte Schwarzwald Musikfestival im Mai 2020 gibt es ein kleines Herbst-Festival als Ersatz – mit drei Konzerten in den Städten Baiersbronn, Freudenstadt und Oberndorf am Neckar.

Das erste Konzert am Samstag, den 7. November 2020 um 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn gestaltet der Pianist Martin Schmitt mit Boogie-Woogie, Blues und Jazz. Am Montag, den 9. November, ebenfalls um 20 Uhr, dürfen sich die Besucher auf ein Programm mit dem Pianisten Alexej Gorlatch im Theater im Kurhaus Freudenstadt freuen. Er spielt Werke von Beethoven und Chopin. Unter dem Motto „Chanson d´amour“ steht das Abschlusskonzert am Mittwoch, den 11. November: Um 20 Uhr, in der ehemaligen Augustiner-Klosterkirche in Oberndorf, besingen die Sopranistin Natalie Karl und der Tenor Matthias Klink (Opernsänger des Jahres 2017) die Liebe in all ihren Facetten; am Klavier begleitet Frédéric Sommer. (Weitere Informationen unter www.schwarzwald-musikfestival.de)