Konzerte des Schwarzwald-Musikfestivals abgesagt

Dienstag, 03. November 2020 09:07 Von Christine Gehringer

(red.) Die Verantwortlichen des Schwarzwald-Musikfestivals hatten sich um ein kleines Ersatz-Festival bemüht, doch nun müssen auch die Konzerte vom 7. bis zum 11. November in Baiersbronn, Freudenstadt und Oberndorf (mit Alexej Gorlatch, Martin Schmitt, Natalie Karl und Matthias Klink) coronabedingt abgesagt werden. Alle bereits für das Minifestival 2020 gekauften Tickets werden zurückerstattet. Es gibt auch die Möglichkeit, die Karten in einen Gutschein für zukünftige Konzerte des Schwarzwald Musikfestivals umzutauschen und bis zum 31.12.2021 einzulösen. Karteninhaber können den Ticketpreis auch in eine Spende an die Schwarzwald Musikfestival gGmbH umwandeln. Für Rückfragen sind die jeweiligen Vorverkaufsstellen zuständig; weitere Informationen gibt es unter www.schwarzwald-musikfestival.de