Festspielhaus Baden-Baden lädt zum Online-Workshop

Dienstag, 10. November 2020 14:21 Von Christine Gehringer

(red.) Zum nächsten kostenlosen Workshop „Teach the Teachers“ für Pädagogen, Studierende und Laienmusiker, die sich der Ausbildung vpn Jugendlichen verschrieben haben, lädt das Festspielhaus Baden-Baden am Mittwoch, 18. November von 16 bis 18 Uhr. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wird der Workshop digital abgehalten und ist von überall frei zugänglich.

Zu Gast ist diesmal der Perkussionist Benni Pfeifer, der unter anderem mit Bands wie „Schandmaul“ oder „Blumentopf“ arbeitete und mit seiner eigenen Percussionshow „Drum Stars“ bei Konzerten und Events in ganz Europa unterwegs ist. Der Fokus seines Workshops liegt auf dem Cajonspiel: Gemeinsam werden Grooves und Patterns erarbeitet, die für das Musizieren mit Kindern und Jugendlichen geeignet sind und zu modernen Popsongs passen. Eine Cajon ist für eine Teilnahme am aktuellen Workshop nicht zwingend notwendig, wird aber empfohlen. Als Alternativen können Plastikeimer oder sogar die heimische Couch dienen. Einen Link für diese Online-Veranstaltung erhält man nach der Anmeldung beim Bildungsreferenten des Festspielhauses, Christian Vierling (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 072 21/30 13-169).

Grundsätzlich möchte die Fortbildungsreihe „Teach the Teachers“ neue Impulse für die tägliche pädagogische Arbeit liefern. Weitere Termine sind: „Drama vor der Tafel“ (25.01.) mit Rob Doornbos und „PapierOrchester und TischGetrommel“ (08.02.) mit Michael Bradke.