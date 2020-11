Staatstheater Karlsruhe: Betrieb ruht bis Ende Januar/ Heidelberg schließt sich an

Freitag, 27. November 2020 17:58 Von Christine Gehringer

(red.) Der reguläre Spielbetrieb des Karlsruher Staatstheaters ist bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt, heißt es in einer Mitteilung des Hauses. Die Regelung hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Badischen Staatstheater, den Württembergischen Staatstheatern sowie den Städten Stuttgart und Karlsruhe getroffen.

Das Theater und Orchester Heidelberg sowie die Stadt Heidelberg folgen dieser Entscheidung und stellen den Spielbetrieb bis einschließlich 14. Januar ein. Dies teilte das Theater Heidelberg heute mit. Das Haus unterschreibt zudem die Kritik des Landesverbandes des Deutschen Bühnenvereins am unabgestimmten Vorgehen des Ministeriums mit den Kommunaltheatern.

Die ungewisse Dauer der Schließung in der aktuellen Pandemie-Situation stelle für die Arbeit im Theater eine große betriebliche Belastung dar, heißt es weiter.

Sämtliche Vorstellungen in allen Spielstätten des Theaters und Orchesters Heidelberg vom 1. Dezember 2020 bis einschließlich 14. Januar 2021 werden abgesagt; das gilt auch für das Barock-Festival „Winter in Schwetzingen“. Die geplante Musiktheaterpremiere „Was frag ich nach der Welt“ sowie die Konzerte werden auf die nächste Festivalausgabe im Dezember 2021 verschoben. Das Theater und Orchester Heidelberg storniert bereits erworbene Eintrittskarten für ausfallende Vorstellungen automatisch und kostenfrei. Diese werden in einen Gutschein umgewandelt und den Zuschauern per Post zugesandt.