Zwei neue Ehrensenatoren für die Musikhochschule Karlsruhe

Donnerstag, 12. Januar 2017 18:08 Von Christine Gehringer

(red.) Im Rahmen des Neujahrskonzerts am 15. Januar (19 Uhr) zeichnet die Musikhochschule Karlsruhe zwei Förderer für ihre Verdienste aus: Ilse Völter und Friedrich Georg Hoepfner erhalten die Ehrensenatoren-Würde.

Ilse Völter ermöglicht seit vielen Jahren die beliebten Kinderopern-Produktionen des Instituts für MusikTheater, teilte die Hochschule mit. Außerdem unterstützt sie Konzertprojekte und finanzierte unter anderem den Druck der ersten Sammlung der „Karlsruher Reden“. Friedrich Georg Hoepfner unterstützt vornehmlich Aktivitäten im Bereich der zeitgenössischen Musik. Jährlich vergibt die Hoepfner-Stiftung hierbei das Wolfgang-Rihm-Stipendium: Zu den Stipendiaten gehören einige inzwischen renommierte Komponisten, die an der Karlsruher Musikhochschule studiert haben - so zum Beispiel Márton Illés, Johannes Motschmann, Vito Žuraj, Birke Bertelsmeier und Matthias Ockert. Stipendiat des Jahres 2016 ist Franz Ferdinand August Rieks.