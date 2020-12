Evangelische Stadtkirche lädt zur Musik im Advent

Dienstag, 01. Dezember 2020 11:01 Von Christine Gehringer

(red.) Auch die Evangelische Stadtkirche Karlsruhe bietet adventliche Musik innerhalb ihrer Sonntags-Gottesdienste (ab 10.30 Uhr) und an den Adventssonntagen in nachmittäglichen Andachten: Am Sonntag, den 6. Dezember ist innerhalb des Gottesdienstes der Handglockenchor Karlsruhe unter der Leitung von Sylvia Hellstern zu hören; um 17 Uhr lädt die Stadtkirche zu Adventskantaten von Dietrich Buxtehude („Wie soll ich dich empfangen“ und „Kommst du, Licht der Heiden“). Es singen Lisa Wittig und Mariann Grießhaber, Sopran, sowie Florian Hartmann, Bass. Dazu musizieren Mitglieder der Camerata 2000. Die Liturgie liegt beim ehemaligen Landesbischof Klaus Engelhardt.

Den Gottesdienst am 13. Dezember gestaltet der Männerchor von Cantus Juvenum, ab 17 Uhr singt der CoroPiccolo Advents- und Weihnachtslieder. Am Samstag, den 19. Dezember laden Christian-Markus Raiser (Orgel) und Pfarrerin Claudia Rauch ab 19 Uhr zu einer Andacht mit Musik und Worten zum Advent. Am Sonntag, den 20. Dezember ist innerhalb des Gottesdienstes die Bach-Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“ zu hören; ab 16 Uhr singen Knaben- und Männerchor von Cantus Juvenum festliche Adventsmusik.