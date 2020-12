Staatsoper Stuttgart mit Online-Spielplan durch den Lockdown

Dienstag, 01. Dezember 2020 11:10 Von Christine Gehringer

(red.) Die Staatsoper Stuttgart bleibt auch im verlängerten Lockdown zumindest virtuell mit ihrem Publikum verbunden und hat einen entsprechenden Online-Spielplan aufgestellt: Als kostenlose On-Demand-Streams sind zunächst die Produktionen „Cavalleria rusticana / Luci mie traditrici“ in der Regie von Barbara Frey vom Oktober 2020 zu sehen. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Cornelius Meister. Der erste Teil des Doppelabends, Pietro Mascagnis „Cavalleria rusticana“, steht noch bis zum 04.12. on demand zur Verfügung. In den Hauptrollen sind Eva-Maria Westbroek als Santuzza und Arnold Rutkowski als Turiddu zu erleben. Zu hören ist eine eigens für diese Aufführung angefertigte Fassung für Kammerorchester von Sebastian Schwab.

Die zweite Hälfte des Doppelabends ist von Freitag, 04.12. bis 11.12. online abrufbar: Es handelt sich um Salvatore Sciarrinos 1998 uraufgeführte Kammeroper „Luci mie traditrici“ in der Originalfassung. Es singen Rachael Wilson, Christian Miedl, Ida Ränzlöv und Elmar Gilbertsson.

Die Semi-Oper „The Fairy Queen“ von Henry Purcell ist eine Koproduktion mit dem Schauspiel Stuttgart aus dem Jahr 2016; Regie führt Calixto Bieito, die musikalische Leitung liegt in den Händen des Barockexperten Christian Curnyn. Dieser Stream steht vom 11.12. bis 27.12. zur Verfügung. Von 18.12. bis 25.12. ist Hans Neuenfels‘ Inszenierung von Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ aus dem Jahr 1998 erstmals kostenlos online verfügbar. Es singen u.a. Catherina Naglestad (Konstanze), Kate Ladner (Blonde) und Ks. Matthias Klink (Belmonte). Am Pult des Staatsorchesters steht Lothar Zagrosek, der von 1997 bis 2006 Generalmusikdirektor an der Stuttgarter Staatsoper war.

Erstmals gibt es am Montag, den 07.12.2020 um 20 Uhr außerdem einen Livestream des Staatsorchesters Stuttgart aus der Liederhalle. Auf dem Programm stehen Werke von Javier Álvarez, Igor Strawinsky, Wolfgang Amadeus Mozart und Alberto Ginastera. Den Solopart in Mozarts Klavierkonzert Nr. 23 übernimmt Elisabeth Brauß. Mit dem Livestream ruft das Staatsorchester Stuttgart zur Unterstützung der KünstlerInnen-Soforthilfe Stuttgart auf. Die Initiative unterstützt Künstler und Kulturarbeiter im Raum Stuttgart, die aufgrund der Pandemie-Krise in Not geraten sind.

Das Internationale Opernstudio, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert, beschließt das Jahr mit einem musikalischen Adventskalender. In kurzen Videoclips und schriftlichen Beiträgen nehmen die jungen Nachwuchssänger das Publikum mit auf Reisen in ihre Herkunftsländer Belgien, Spanien oder Kuba.