Musikhochschule Karlsruhe: Schulmusik-Wettbewerb entschieden

Mittwoch, 02. Dezember 2020 20:22 Von Christine Gehringer

(red.) Mindestens bis zum 20. Januar sind die Live-Veranstaltungen an der Musikhochschule Karlsruhe ausgesetzt. Nun aber stellten sich die Studierenden dem Schulmusik-Wettbewerb der Hochschule: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr die einstündigen Programme aufgezeichnet, teilte die Musikhochschule mit. Der Wettbewerb ist entschieden: Einen ersten Preis hat die Jury nicht vergeben, dafür aber zwei zweite Preise in Höhe von je 1500 Euro. Sie gingen an Evelyn Ruf und Ursa Voigt. Das Programm von Evelyn Ruf hatte die „Nacht“ zum Thema, Ursa Voigt hingegen befasste sich mit dem Thema „Zirkus“. Beide Kandidatinnen präsentierten sich mit Darbietungen für Gesang und Klavier. Ursa Voigt spielte zudem Violine, Klarinette und Saxophon, während Evelyn Ruf ebenso Stücke für Vokalensemble einstudiert hatte. Der Aufwand hierfür war zum Teil erheblich - unter anderem deshalb, weil Chorproben derzeit nicht möglich sind und die Stimmen des Vokalensembles einzeln aufgenommen werden mussten. Daher erhalten die Preisträgerinnen zusätzlich einen Produktionszuschlag von in Höhe 250 Euro. Ermöglicht hat diesen Wettbewerb (der diesmal nicht mit einem Preisträgerkonzert abgeschlossen werden kann) der Freundeskreis der Musikhochschule.