Neujahrskonzert der Stadtkirche ab Dreikönig online

Samstag, 02. Januar 2021 19:52 Von Christine Gehringer

(red.) Sozusagen ein Fixpunkt im musikalischen Kalender in Karlsruhe ist das traditionelle Neujahrskonzert für zwei Trompeten und Orgel in der Evangelischen Stadtkirche. Das Trio mit Eckhard Schmidt und Rudi Scheck an den Trompeten, sowie Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser an der Orgel musiziert bereits seit Studientagen zusammen und konzertiert europaweit.

In diesem Jahr war das Konzert jedoch nicht wie zunächst vorgesehen möglich. Deshalb wurde es aufgezeichnet und ist am Dreikönigstag, den 6. Januar, ab 18 Uhr (und später) online über den YouTube-Kanal „Musik an der Stadtkirche Karlsruhe“ oder unter www.musikanderstadtkirchekarlsruhe.de abrufbar und somit von zu Hause aus jederzeit zu genießen.

Auf dem Programm stehen Werke von von Bach, Schumann oder Manfredini; zugleich ist das Konzert ein Auftakt in das „Jahr der Orgel 2021“, das durch die Konferenz der Landesmusikräte ausgerufen wurde. In der Stadtkirche und in der Kleinen Kirche – so die derzeitige Hoffnung – soll das Orgeljahr besonders reichhaltig gefeiert werden, denn in den beiden Kirchen am Marktplatz gebe es mit gleich drei außergewöhnlichen und bedeutenden Orgeln eine einzigartige Orgelsituation, wie sie bundesweit andernorts kaum anzutreffen sei, so Kirchenmusikdirektor Raiser.